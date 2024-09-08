GALATASARAY HABERLERİ: Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak iddiası

Galatasaray'da yönetim kurulunun değişeceği ve Erden Timur ile Abdurrahim Albayrak'ın yönetime girebileceği öne sürüldü. Halil Özet'in Milliyet'te kaleme aldığı yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Başkan Dursun Özbek'in yönetiminden hiç memnun olmadığı belirtiliyor. Özellikle karaborsa olayından sonra gelişmeler onun için çok sıkıcı. Bu yüzden yeni bir yönetim kurulu hazırladığı söyleniyor. Hatta bu yönetime hem Erden Timur hem de Abdurrahim Albayrak'ı alacağı camia içinde gündem oldu."

"BU YÖNETİM UZUN SÜRELİ DEĞİL"

Konu hakkında kendi görüşlerini de ifade eden Özer, "Bana iki ismin birden aynı yönetimde olması mantıksız geldi. Ayrıca bunun için erken seçim kararı alınması lazım. Ama bir gerçek var Dursun Özbek ve yönetiminin uzun ömürlü olduğunu hiç sanmıyorum" sözlerini sarf etti.