GALATASARAY HABERLERİ: Mauro Icardi: Zorlukları birlikte aşacağız

Mauro İcardi, Galatasaray'a imzasının ikinci yılına özel bir paylaşımda bulunurken önemli mesajlar verdi. Arjantinli yıldız şu ifadeleri kullandı:

"İki yıl önce, zorluklar ve belirsizliklerle ama aynı zamanda umut ve hayallerle dolu yeni bir maceraya başladık. Bugün başardıklarımıza baktığımda, büyük bir minnettarlık duymaktan kendimi alamıyorum. Gelecek belirsizliğini koruyor, ancak sizin gibi insanlar yanımdayken önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi biliyorum. 2 yıldan beri G.Saray denen bu büyük ailenin bir parçasıyım ve bu duyguyu sonsuza kadar dünyanın her köşesine taşıyacağım. Böylece küçük ve büyük 'Aslanlar' Türkiye'nin en iyi takımıyla gurur duyacaklar. Gerisi Tarih."

BİR SÜRE DAHA ÜLKESİNDE KALACAK

Bu paylaşım sosyal medyada büyün yankı uyandırdı. Adana Demirspor maçında sağ üst arka adalesinden sakatlanan İcardi, tedavisini Arjantin'de sürdürüyor. İcardi'nin bir süre daha ülkesinde kalacağı ve haftaya İstanbul'a döneceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun sahaya dönmesinin ekim sonunu bulacağı iddia edilmişti.