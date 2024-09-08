GALATASARAY HABERLERİ: Zaha ve Kerem’in yerine Gonçalo Guedes

Yaz başından bu yana Hakim Ziyech'in opsiyonunu kullanarak yeni bir sözleşme imzalayarak ilk adımını atan Galatasaray, transferde Michy Batshuayi, Elias Jelert, Michy Batshuayi, Ismail Jakobs, Gabriel Sara ve son olarak da Victor Osimhen'i renklerine bağladı. Cimbom'da ayrılan isimler arasında Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu bulunuyor. İki yıldız sol kanat rotasyonunu oluşturuyordu. Bu mevkide eksik kalmak istemeyen Aslan daha önce bonservisi için 102 milyon Euro ödenen Gonçalo Guedes'i gündemine aldı.

Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10'lık payla Benfica'ya satan Galatasaray, Wilfried Zaha'nın da maaşının Fransız temsilcisi Lyon'un karşılamasını sağlayarak önemli bir tasarruf sağlamıştı. Şimdi sıra yapılacak takviyede. Bu kapsamda listeye eklenen isimlerden biri Gonçalo Guedes oldu ve görüşmeler başladı.

İlk adım olarak durumu sorulan Gonçalo Guedes için İngiliz ekibi Wolverhampton'a kiralık teklifi yapıalcak ve ayrıca satın alma opsiyonu da eklenecek. Geçtiğimiz sezon Benfica ve Villarreal'de kiralık oynayan Portekizli yıldız 33 karşılaşmada 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Ancak tabelaya etki eden tüm performansını İspanyol temsilcisinde sundu. (Takvim)

