Santrforla ‘Barış’amadı!

Milli Takım, Galler'den 0-0'lık eşitlikle döndü. Millilerde santrfor konusu bir kez daha tartışılırken, Vincenzo Montella daifadelerini kullanarak konuya dair cevabını verdi.Millilerde Avrupa Şampiyonası'nın genelinde olduğu gibi bir kez daha Barış Alper Yılmaz santrfor olarak sahaya sürüldü ancak 62. dakikada kırmızı kartla oyundan atılırken beklentinin altında kaldı. Ay-Yıldızlı forma altında son 6 maçta da 11'de oynayan ve bunların 5'ine santrfor olarak Barış'ın golü ya da asisti bulunmuyor.Barış Alper'in de 9 numaraya alışmakta zorlandığı görüldü.Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçını yarın İzlanda ile oynayacak olan A Milli Takım, dün gece Galler'den müsabakayı oynayacağı İzmir'e geldi. Ay-Yıldızlıların, gruptaki ikinci maça 11'inde bazı değişikliklerle çıkması bekleniyor. Barış Alper'in cezalı olması nedeniyle yerine sahaya çıkacak oyuncu merak ediliyor. Bu sezon Konyaspor forması giyen Umut Nayir, Barış'ın yerine en büyük aday. Montella'nın evimizde oynanacak maça santrfor ile başlama seçeneğini de düşündüğü ancak İrfan Can Kahveci'yi sağ kanada koyup merkezde Arda'yı sahte forvet olarak kullanma seçeneğini de masada tuttuğu kaydedildi. Kerem Aktürkoğlu'nun da Kenan Yıldız'ın yerine 11'de başlama ihtimali bulunuyor.ve A Milli Takım'ın yıldız ismi Abdülkerim Bardakcı 30 yaşına girdi. Milli futbolcunun doğum günü, Galler maçı için gidilen Cardiff'ten ayrılmadan önce kamp yapılan otelde kutlandı. Pastasını Kerem Aktürkoğlu'nun elinden yiyen Abdülkerim daha sonra tebriklerini kabul etti.A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde yarın karşılaşacağı rakibi İzlanda'ya şansı tutmuyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 13 maçtan sadece ikisini Ay-Yıldızlılar kazandı. 3 maç berabere bitti. 8 kez rakip sahadan galibiyetle ayrıldı. En son Kasım 2019'da karşılaştığımız İzlanda'yı 13 Ekim 20015'te 1-0, 12 Ekim 1994'te de 5-0 mağlup etmiştik.