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Giriş Tarihi: 8.9.2024 12:05

TRABZONSPOR HABERLERİ: Gift Orban'da kritik hafta

Trabzonspor’da gündem transfer... Şenol Güneş, Lyon’dan Gift Orban için olumlu yanıt verdi. Yönetim transferi bitirmek adına yoğun mesaide. Oyuncu tarafı büyük ölçüde tamam ancak Lyon henüz ikna edilemedi. Bu hafta içinde işin bitmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Gift Orban’da kritik hafta

Gift Orban ismi gündeme geldiği anda Trabzonspor'da taraftarlar sosyal medya üzerinde büyük heyecan yaşamıştı. Zaha transferinin ardından mevkisi zora giren oyuncu Lyon'dan ayrılma kararı alınca devreye giren Fırtına, Lyon'a teklifini yapmıştı. Takımın yeni hocası Şenol Güneş bir kanat forvet istiyor. Trabzonspor'un yabancı kotası dolu, bu yüzden ayrılık üzerine görüşmeler devam ederken yönetim Orban'ı mutlaka almak istiyor.

8 MİLYON EURO İSTENİYOR
Orban, Lyon'dan ayrılması muhtemel isimlerden biri. Yıldız isme yapılan teklifte 1 milyon Euro kiralama ve 5 milyon Euro satın alma opsiyonu sundular. Trabzonspor bu rakamı 1+6 milyon Euro'ya çıkardı. Ancak Lyon, bu 6 milyonun içindeki maddelerin netleşmesini istiyor. Teklifteki bazı bonuslar ve koşullar Lyon'un ikna olmasında hâlâ engel durumda. Lyon, teklifin 8 milyon Euro seviyelerine çıkarılmasını talep ediyor. Yönetim bu hafta içinde işi bitirmek adına her fırsatı değerlendiriyor. (Fanatik)

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Gift Orban'da kritik hafta
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