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Giriş Tarihi: 9.9.2024 11:39

Arda Turan'dan Serdar Aziz hamlesi

Fenerbahçe'nin Avusturya'daki kampında teknik direktör Jose Mourinho tarafından bileti kesilen Serdar Aziz'in Eyüpspor'la görüştüğü öğrenildi.

Arda Turan’dan Serdar Aziz hamlesi

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden olan Serdar Aziz ile ilgili yeni gelişmeler var. Sarı-Lacivertliler'in Avusturya'daki kampında teknik direktör Jose Mourinho tarafından bileti kesilen Serdar Aziz, halen kulüp bulamamıştı.

İstanbul'dan ayrılmak istemeyen tecrübeli stoperin, Eyüpspor'la görüştüğü öğrenildi. Taraflar anlaşma sağlarsa Fenerbahçe, Serdar'ın bonservisini verecek. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca toplam 357 maça çıktı. Deneyimli isim söz konusu müsabakalarda 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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Arda Turan'dan Serdar Aziz hamlesi
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