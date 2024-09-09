Başakşehir’de sol beke Owen Wijndal

Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig takımı Başakşehir'in Ajax'ın sol beki Owen Wijndal'ı gündemine aldığı ileri sürüldü. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Başakşehir, Hollanda kulübüyle Wijndal'ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Turuncu-Lacivertliler'in 24 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

BONSERVİSİNE 10 MİLYON EURO ÖDENDİ

Alkmaar altyapısından yetişen Owen Wijndal, 2022 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer oldu. 1 sezon Hollanda devinde forma giydikten sonra geçen sezonu Belçika'nın Royal Antwerp takımında kiralık geçiren Wijndal, 40 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Hollandalı sol bekin 2027 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu ve 32 maç oynadığı Ajax'ta ise 6 asisti bulunuyor.