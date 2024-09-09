FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho’dan Kostic’le yeni sistem

Fenerbahçe'nin Filip Kostic transferiyle teknik direktör Jose Mourinho da sistem değişikliğine gidecek. Portekizli teknik adam, 4-2-3-1'den Roma'da oynadığı 3-4-1-2'yle sarı-lacivertlileri oynatacak. Çünkü Filip Kostic, orta saha sol oyuncusu. Sol bekte görev yapması zor. Sistem ve diziliş değişeceği için transfer edildi. Bu sistemde orta sahanın sağında ise Nijeryalı Bright Osayi- Samuel görev yapacak.

DZEKO & NESYRI FORVETTE

Tecrübeli teknik adam, böylece sol bek performansını beğenmediği Jayden Oosterwolde'yi de sol stoper olarak görevlendirecek. Hollandalı oyuncu, Çağlar ve Djiku'yla birlikte savunmanın göbeğinde yer alacak. Amrabat, Fred ikilisi orta sahanın merkezinde, Szymanski de forvet arkasında olacak. Kaptan Edin Dzeko, En-Nesyri'yle birlikte ileri uçta görev yapacak. Tadic ve Maximin ileri uç rotasyon oyuncuları olacak. (Fotomaç)