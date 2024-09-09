FENERBAHÇE HABERLERİ: Son Kanarya Filip Kostic

Süper Lig'de 13 Eylül'de bitecek ilk transfer dönemi öncesi kulüpler son kozlarını oynuyor. Fenerbahçe dev bir çalım atıp, Galatasaray'ın İstanbul'a getirmeye çalıştığı Filip Kostic'te mutlu sona ulaştı. 31 yaşındaki Sırp sol kanat için Juventus'la bir yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı. Oyuncunun 2.5 milyon Euro tutarındaki maaşını Fenerbahçe ödeyecek. Juventus'a kiralama bedeli ödenmeyecek.

RAPORLAR TEMİZ ÇIKTI

Galatasaray'ın sağlık durumu nedeniyle bu transferden vazgeçtiği haberleri ortaya atılsa da Fenerbahçe'nin futbolcunun raporlarını incelediği, eski sakatlığına dair kronikleşen bir durum söz konusu olmadığı anlaşılınca da İstanbul bileti alındığı belirtildi. Sol kanat oyuncusu, üçlü savunmada da sol orta saha olarak görev yapabiliyor. Juventus, futbolcuyu kadrosunda düşünmediği için maddi konularda zorluk çıkarmadı. Oyuncu geçen sezon Juventus formasıyla 33 maçta 2 bin 107 dakika sahaya çıkarken 4 asist yapmıştı.