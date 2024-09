Futbolcuları bölmeye çalışmayın!

Uluslar B Ligi 4. Grup'aile başlayan A Milli Takım,İlk maçında Karadağ'ı 2-0'la geçip liderlik koltuğunda oturan rakibe karşı oynanacak önemli maç öncesi Okay Yokuşlu ile birlikte basının karşısına geçen teknik direktör Montella, kompakt bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirtip,İyi bir rakip olduğunun farkındayız.Duran toplar ve taç atışlarında tehlikeliler, ona göre hazırlığımızı yapıyoruz" dedi.İtalyan teknik adam, kendisine yapılan eleştiriler için,Türk değilim ama milli duyguları en iyi şekilde yaşıyorum. Napoli'nin kültürü Türk kültürüne benziyor.Yorumculara da sesleniyorum, iyiliğimizi istiyorsanız her yerden birlikte olmamız gerekiyor. Birlikten güç doğar" diye konuştu.Montella, kırmızı kart cezası nedeniyle İzlanda maçında oynayamayacak Barış Alper Yılmaz ve Galler maçında ayağına darbe alan Arda Güler için şunları söyledi:Arda darbe aldı, darbeye bağlı problem yaşıyor. Takımla antrenman yapmasa dahi değerlendirme süremiz var.Galler maçında hissedilen yorgunluğu bilimsel olarak açıklayan Montella, "Birçok ilke imza attık ama geçmiş geçmişte kaldı. Yeni bir macera başladı. Öncelikli hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Bilimin getirdiği bir açıklama var.Ama biz her şeye rağmen hedefe yürümek istiyoruz. İzmir'i de bilerek seçtik. Sadece İzmir için değil Türkiye için de önemli bir gün. Bu tarihi günde kutlamalara en iyi şekilde katkıda bulunak istiyoruz" ifadelerini kullandı.A MİLLİ TAKIM'INİzlanda'yı ağırlayacağı maçta Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart cezalısı olduğu için yer almayacak. Arda Güler'in de Galler karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı ağrıları bulunuyor. Genç yıldızın durumu merak edilirken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın bugünkü mücadelede ikinci yarıda değerlendirme fikrine daha sıcak baktığı ve riski azaltmak istediği belirtildi.19 yaşındaki futbolcunun oynamaması durumunda 11'de İrfan Can Kahveci'nin forma giymesi bekleniyor.GALLERmaçında hücumdaki zayıflık nedeniyle teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Santrforda Barış Alper Yılmaz'ı oynatan ve maç içerisinde sık sık forvetsiz düzene dönen İtalyan hoca, bu kez kararını verdi. Barış, kırmızı kart cezasından dolayı oynamayacak ve yerine Umut Nayir görev yapacak. Bu arada aday kadroya çağrılan ancakAncak idman sonrası kasığında ağrı hisseden 17 yaşındaki forvet, bugün kadroda olmayacak.İZMİRdüşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde milli maça ev sahipliği yapacak. Gürsel Aksel Stadı, 14 Haziran 2022'de oynanan Litvanya maçının ardından yine bir Uluslar Ligi mücadelesinin sahnesi olacak.Stadyuma gelecek olan taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak. Futbolseverlerin de maça yönelik hazırlık içerisinde olduğu ve millilere destek verecek mesajlar iletecekleri kaydedildi.