Futbolcuları bölmeye çalışmayın!

"Aile ortamımız var ama sahadaki birliktelik, dışarıdan desteklenmeli. Birlikten güç doğar."
"Barış Alper Yılmaz iyi bir turnuva geçirdi ve büyük takımlardan birçok hoca beni aradı."
"Arda darbe aldı ama idman yapmasa bile onu değerlendirebiliriz. Duruma bakacağız."
Uluslar B Ligi 4. Grup'a golsüz Galler beraberliği
ile başlayan A Milli Takım, bugün İzmir'de İzlanda'yı konuk edecek.
İlk maçında Karadağ'ı 2-0'la geçip liderlik koltuğunda oturan rakibe karşı oynanacak önemli maç öncesi Okay Yokuşlu ile birlikte basının karşısına geçen teknik direktör Montella, kompakt bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirtip, "Avrupa Şampiyonası'ndaki finalistlerden İngiltere'yi yendiler.
İyi bir rakip olduğunun farkındayız. Tarihsel olarak bakınca da son galibiyeti 9 sene önce aldığımız, sadece iki kez yendiğimiz zorlu bir rakip olarak görüyoruz.
Duran toplar ve taç atışlarında tehlikeliler, ona göre hazırlığımızı yapıyoruz" dedi.
OYUNCUYA ELEŞTİRİYİ KABUL ETMEM
İtalyan teknik adam, kendisine yapılan eleştiriler için, "Hocaların kaderi böyledir. Her maç bir finaldir. Hata yapabilirim, eleştirileri de karşılayabilirim ama futbolculara yoğun şekilde eleştiri gelince bunu kabul etmiyorum.
Türk değilim ama milli duyguları en iyi şekilde yaşıyorum. Napoli'nin kültürü Türk kültürüne benziyor. Aidiyet duygusuyla buradayım. Futbolcularımızı bölmememiz gerekiyor. Bizim içerde aile ortamımız var ama dışarıdan da gelen bir birliktelik gerek.
Yorumculara da sesleniyorum, iyiliğimizi istiyorsanız her yerden birlikte olmamız gerekiyor. Birlikten güç doğar" diye konuştu.
ARDA İLE KONUŞUP KARAR VERECEĞİZ
Montella, kırmızı kart cezası nedeniyle İzlanda maçında oynayamayacak Barış Alper Yılmaz ve Galler maçında ayağına darbe alan Arda Güler için şunları söyledi: "Barış çok iyi bir turnuva geçirdi. Birçok hoca da beni aradı büyük takımlardan, şu anda eksik, aramızda değil. Ama hazırlıklarımız aynı şekilde devam ediyor. Diğer futbolcularımız da hazır.
Arda darbe aldı, darbeye bağlı problem yaşıyor. Takımla antrenman yapmasa dahi değerlendirme süremiz var. İlk 11 mi, sonraki dakikalar mı ona kendisiyle konuşup karar vereceğiz."
YORGUNLUK İÇİN BİLİMSEL AÇIKLAMA
Galler maçında hissedilen yorgunluğu bilimsel olarak açıklayan Montella, "Birçok ilke imza attık ama geçmiş geçmişte kaldı. Yeni bir macera başladı. Öncelikli hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. Bilimin getirdiği bir açıklama var. Bir sezonda 50- 60 arasında maç oynayan futbolcular için 3 hafta dinlenme süresi verilmesi gerekiyor. Ritmi yakalamak içinse 35-40 gün. Galler maçında bu hissedildi. İzlanda'nın fiziksel olarak biraz daha önde olacağını düşünüyorum.
Ama biz her şeye rağmen hedefe yürümek istiyoruz. İzmir'i de bilerek seçtik. Sadece İzmir için değil Türkiye için de önemli bir gün. Bu tarihi günde kutlamalara en iyi şekilde katkıda bulunak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
ARDA OYNAMAZSA İRFAN CAN KAHVECİ
A MİLLİ TAKIM'IN
İzlanda'yı ağırlayacağı maçta Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart cezalısı olduğu için yer almayacak. Arda Güler'in de Galler karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı ağrıları bulunuyor. Genç yıldızın durumu merak edilirken, teknik direktör Vincenzo Montella'nın bugünkü mücadelede ikinci yarıda değerlendirme fikrine daha sıcak baktığı ve riski azaltmak istediği belirtildi. Arda'nın bugün öğlen yapılacak kontrollerde ağrılarının geçmediği tespit edilirse yedek kulübesine alınacağı kaydedildi.
19 yaşındaki futbolcunun oynamaması durumunda 11'de İrfan Can Kahveci'nin forma giymesi bekleniyor.
FORVETTE GÖREV UMUT NAYİR'E
GALLER
maçında hücumdaki zayıflık nedeniyle teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Santrforda Barış Alper Yılmaz'ı oynatan ve maç içerisinde sık sık forvetsiz düzene dönen İtalyan hoca, bu kez kararını verdi. Barış, kırmızı kart cezasından dolayı oynamayacak ve yerine Umut Nayir görev yapacak. Bu arada aday kadroya çağrılan ancak Ümit Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı maç öncesi oraya gönderilen Beşiktaş'ın genç yıldızı Mustafa Erhan Hekimoğlu, İzlanda karşılaşması için yapılan antrenmanda yer aldı.
Ancak idman sonrası kasığında ağrı hisseden 17 yaşındaki forvet, bugün kadroda olmayacak.
İZMİR'DE ÇİFTE BAYRAM YAŞANACAK
İZMİR,
düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde milli maça ev sahipliği yapacak. Gürsel Aksel Stadı, 14 Haziran 2022'de oynanan Litvanya maçının ardından yine bir Uluslar Ligi mücadelesinin sahnesi olacak. 20 bin kişilik stadyum, milli maç ve kurtuluş günü coşkusuyla birlikte kırmızıbeyaza bürünecek.
Stadyuma gelecek olan taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak. Futbolseverlerin de maça yönelik hazırlık içerisinde olduğu ve millilere destek verecek mesajlar iletecekleri kaydedildi.