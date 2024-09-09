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Giriş Tarihi: 9.9.2024 14:23

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da Ribeiro olmadı

Galatasaray, Lille stoperi Alexsandro Ribeiro için Fransız kulübünü ikna edemedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da Ribeiro olmadı

Galatasaray'da stoper adayları arasında yer alan Alexsandro Ribeiro için girişimleri devam ediyor. Lille ile temasta olan Galatasaray, şu ana kadar Fransız ekibini ikna edemedi. Sarı-Kırmızılılar, 8 milyon Euro piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki sol stoperi son ana kadar kovalayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek başarılı oyuncu, elemelerde Fenerbahçe karşısındaki oyunuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Alexsandro Ribeiro, Fransız ekibinde 72 maça çıktı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı. (Fotomaç)

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GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da Ribeiro olmadı
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