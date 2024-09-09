Göztepe’de Ekrem Kılıçarslan yolcu

Trendyol Süper Lig'e 1 galibiyet ve 3 beraberlikle başlayan Göztepe, bir yandan da kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. Kısa bir süre önce Mateusz Lis'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, kaleci fazlalığının oluşması nedeniyle aylar önce transfer ettiği 27 yaşındaki file bekçisi Ekrem Kılıçarslan'la yollarını ayırmayı planlıyor. Oyuncu için TFF 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la görüşen İzmir ekibinin büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Taraflar arasında pürüz çıkmaması durumunda bu transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.Yaz transfer dönemini hareketli geçiren takımların başında yer alan Göztepe, forvet bölgesine bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezondan takımda bulunan golcü oyunculardan Kubilay ve Romulo ile yola devam eden Sarı-Kırmızılılar, son olarak forvet bölgesine Juan transferini gerçekleştirmiş. İzmir ekibi, bu bölgedeki rotasyonu genişletip 4 oyuncuya çıkarmak için transfer dönemi kapanmadan 1 futbolcu daha kadrosuna katmayı planlıyor.