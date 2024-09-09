TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da yeni dönem, yeni kurallar

11 yıl sonra Trabzonspor'a dönen Şenol Güneş, göreve başlar başlamaz değişim hamlelerini de yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, başarı için gerekli gördüğü kanunları ilk günden hayata geçirdi.

Takımdaki bağları güçlendirmeyi hedefleyen Güneş, tesislerde ciddiyetsizlik istemediğini söyledi. 72 yaşındaki hoca, futbolcularına "Hak eden, isteyen formayı giyecek" sözleriyle de yeni dönemdeki prensiplerini aktarmaya başladı.

Milli takım arasında özellikle oyuncuların geçmiş sakatlık ve performans verilerini inceleyen Güneş'in, eksiği olan öğrencilerine özel program verdiği öğrenildi. Futbolcuların fiziksel verilerini daha da iyileştirmek isteyen Güneş, çok koşan, temaslı ve dikine oynayan bir takım kimliği ortaya çıkartmayı hedefliyor.

İMZA TÖRENİ YARIN GANİTA'DA

Şenol Güneş için yarın imza töreni düzenlenecek. Trabzon'un sembol mekanlarından Ganita sahil alanında yapılması planlanan imza töreninde başkan Ertuğrul Doğan'ın da yer alması bekleniyor. İmza töreni programında hava durumuna göre de değişiklik yaşanabileceği öğrenilirken Güneş'in de sorulara yanıt vereceği düşünülüyor.