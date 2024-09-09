TRABZONSPOR HABERLERİ: Onuachu’da işlem tamam

Trabzonspor transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiyle Bordo-Mavililer'de hareketli dakikalar başladı. Karadeniz ekibi, Paul Onuachu'da sona geldi. Southampton'ın kadroda düşünmediği Nijeryalı forvet için teknik direktör Şenol Güneş de ısrarcı.

Güneş'in yönetime 'Bu işi bitirin' dediği öğrenildi. Avrupa'da transfer döneminin kapanması, hem de Trabzonsporlu taraftarların eski oyuncularına olan düşkünlüğü bu transferin bitmesini sağlayacak. Nijeryalı'nın da Trabzonspor'a olan sevgisi, önümüzdeki günlerde hasretin biteceği yönünde. Trabzonspor Yönetimi, birkaç transferin ardından forvet takviyesini de Onuachu ile bitirip, güçlü bir kadroyla rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Onuachu, geçen sezon 25 maçta 17 gol kaydetmişti. (Fanatik)