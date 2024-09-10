+1 yabancı için karar günü!

eşiktaş ve Trabzonspor, yabancı sayısının değişmesi için Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.Son Kulüpler Birliği toplantısında yabancı sayısının artması, tartışma konusu olmuştu. Bazı kulüpler,derken, özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ise yabancı sayısının 1 artmasını istemişti. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,demişti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün konuyu karara bağlayacak.