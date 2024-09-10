A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, 15 maçta 40 futbolcu oynattı

A Milli Futbol Takımı, Montella yönetimindeki 15. sınavını İzlanda karşısında verdi. Ay-yıldızlı ekip, İtalyan teknik adam idaresinde 10'u resmi ve 5'i özel bu maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 22 kez fileleri havalandıran milli takım, kalesinde 21 gol gördü. Ay-yıldızlı ekip, Montella ile Hırvatistan (1-0), Letonya (4-0), Almanya (3-2), Gürcistan (3-1), Çekya (2-1), Avusturya (2-1) ve İzlanda (3-1) maçlarını kayıpsız geçerken, Galler (1-1), (0-0) ile İtalya (0-0) müsabakalarında beraberlikle yetindi. Milli takım, Macaristan (0-1), Avusturya (1-6), Polonya (1-2), Portekiz (0-3) ve Hollanda (1-2) karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

FUTBOLCU TERCİHLERİ

Geride kalan 15 maçında 40 farklı ismi sahaya süren İtalyan teknik adam, bunlardan 33'üne ilk 11'de şans verdi. Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu'nu 14, Abülkerim Bardakcı ile Hakan Çalhanoğlu'nu 12, İsmail Yüksek ve Zeki Çelik'i 11 müsabakada oynatan Montella, Abdülkerim Bardakcı'yı 12, Hakan Çalhanoğlu'nu 11, Barış Alper Yılmaz'ı 10 kez ilk 11'de sahaya sürdü.

Montella döneminde ay-yıldızlı takımda forma giyen futbolcular şunlar:

Futbolcu Maç İlk 11 Abdülkadir Ömür 4 1 Abdülkerim Bardakcı 12 12 Altay Bayındır 4 3 Arda Güler 10 7 Barış Alper Yılmaz 14 10 Berat Ayberk Özdemir 1 Berkan İsmail Kutlu 1 Bertuğ Özgür Yıldırım 1 Can Yılmaz Uzun 1 Cenk Özkacar 5 4 Cenk Tosun 4 Çağlar Söyüncü 1 1 Emirhan Topçu 1 Emre Akbaba 1 1 Enes Ünal 1 1 Eren Elmalı 2 1 Ferdi Kadıoğlu 9 9 Hakan Çalhanoğlu 12 11 İrfan Can Kahveci 7 5 İsmail Yüksek 11 9 Kaan Ayhan 14 9 Kenan Yıldız 14 9 Kerem Aktürkoğlu 14 7 Merih Demiral 8 4 Mert Günok 8 8 Mert Müldür 10 9 Oğuz Aydın 1 1 Okay Yokuşlu 6 Orkun Kökçü 10 6 Ozan Muhammed Kabak 3 3 Rıdvan Yılmaz 1 1 Salih Özcan 10 7 Samet Akaydin 9 9 Semih Kılıçsoy 3 1 Uğurcan Çakır 4 4 Umut Nayir 1 1 Yunus Akgün 5 3 Yusuf Sarı 3 1 Yusuf Yazıcı 6 2 Zeki Çelik 11 5

13 FARKLI GOLCÜ

Vincenzo Montella yönetiminde geride kalan 15 maçta 22 gole ulaşan A Milli Takım'da 13 farklı isim gol sevinci yaşadı. İzlanda maçında 3 kez ağları havalandıran Kerem Aktürkoğlu, toplam 5 golle bu dönemin en skorer ismi oldu. Cenk Tosun 3, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu ile Merih Demiral ikişer gol buldu. Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yunus Akgün, Yusuf Sarı ile Yusuf Yazıcı da birer gol üretti.

Bu gollerin sadece 7'si maçların ilk yarılarında atılırken, 15 gol ikinci 45 dakikalık bölümlerde kaydedildi. Karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümde 7 gol atıldı. Söz konusu gollerin 16'sı ayakla, üçer tanesi de kafa vuruşu ve penaltı atışlarından üretildi.