BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’a Chamberlain müjdesi! Eyüp yolcusu

Kadrosundaki fazlalıklardan bir bir kurtulan ve son olarak Aboubakar'ı Hatayspor'a gönderen Beşiktaş'ta gözler Alexander-Oxlade Chamberlain'e çevrilmiş durumda. 3 farklı takımdan teklif gelmesine rağmen anlaşma sağlayamayan İngiliz oyuncu, ocak ayına kadar kulüpte kalarak forma rekabetine girmek istediğini iletmişti.



Ancak yönetim, tecrübeli orta sahayı göndermekteki ısrarcı tavrını değiştirmedi. Son olarak transfer için Eyüpspor devreye girdi. Hem Beşiktaş hem de oyuncu tarafıyla temaslara başlayan İstanbul ekibi, Chamberlain'i ikna etmeye çok yakın. Bu arada Aboubakar'ın gidişiyle elinde 15 yabancısı kalan siyah-beyazlılar, Amartey için de Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor.

SALİH VE SVENSSON DURMUYOR

Bu arada milli arada Beşiktaş'ta futbolculara 4 gün izin verilirken bu süreyi tesislerde geçiren oyuncular da bulunuyordu. Fizik gücünü artırıp hocasından formayı kapmak isteyen Salih Uçan ile sezona iyi bir başlangıç yaparak ilk 11'de düzenli forma giyen Jonas Svensson, günlerini tesiste geçirdi ve tatil yerine ekstra çalışmalar gerçekleştirdi.