FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho ne istiyorsa yapılıyor

Transfer döneminin bitmesine 4 gün kala Filip Kostic'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun özel isteğini de yerine getirmiş oldu. Gelen bilgilere göre Portekizli teknik adam, tecrübeli yıldızın ilk olarak haziran ayında kadroya katılmasını talep etti.İmza attıktan sonra transfer çalışmalarına başlayan 61 yaşındaki çalıştırıcı, Roma'nın başındayken de talip olduğu Sırp sol kanat oyuncusunu liste başı olarak yönetime sunmuştu.

O dönemde Juventus, 31 yaşındaki futbolcuyu göndermeye sıcak bakmazken yüksek bonservis bedeli talep etti. 3 ay aradan sonra fırsat transferi olarak sarılacivertli yönetim, Sırp yıldızı kadrosuna kattı. En-Nesyri, Saint-Maximin gibi futbolcuların ardından Mourinho'nun bir isteği daha yerine getirilmiş oldu. Fenerbahçe, En-Nesyri için 19.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini KAP'a bildirmişti. Saint-Maximin'in ise maaşını Al Ahli'nin vereceği ve Suudi Arabistan kulübüne 8 milyon Euro kiralama bedeli ödeneceği duyurulmuştu.