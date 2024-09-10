FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’ya Joel Matip önerisi

Son olarak Filip Kostic'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer 13 Eylül'e kadar devam edecek gibi duruyor. Gündeme gelen son isim ise Liverpool'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Joel Matip... Menajerler tarafından Sarı-Lacivertliler'e önerilen 33 yaşındaki stoper için son karar teknik direktör Jose Mourinho'da olacak. Sistem değiştirmesi beklenen Portekizli çalıştırıcının Matip'e sıcak bakacağı belirtildi.

SAĞLIK RAPORLARI İSTENDİ

Geçen sezonun büyük bölümünü sakat olarak geçiren ve haziran ayında sahalara dönen Kamerunlu oyuncunun sağlık raporlarının da istendiği ve sağlık heyetinden gelecek yanıt sonrasında transfer için somut gelişmeler yaşanacağı belirtildi. 1.95 boyundaki Matip, sağ ve sol stoperin yanı sıra ön libero da oynayabiliyor.

Matip, 2016 yaz transfer döneminde Schalke 04'ten Liverpool'a bedelsiz olarak gitti. İngiliz ekibinde 8 yıl forma giyen Kamerunlu oyuncu, zaman zaman da sakatlıklar geçirdi. Matip, Liverpool'la Şmapiyonlar Ligi, Premier Lig, Süper Kupa, İngiltere Kupası, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı. Liverpool tarihine adını altın harflerle yazdırdı. (Fotomaç)