Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe’de yeni transfer Filip Kostic ilk antrenmanına çıktı
Giriş Tarihi: 10.9.2024 14:31

Fenerbahçe’de yeni transfer Filip Kostic ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA
Fenerbahçe’de yeni transfer Filip Kostic ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Filip Kostic, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıkarken sakatlığını atlatan Alexander Djiku ise çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe’de yeni transfer Filip Kostic ilk antrenmanına çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA