Şenol Güneş’ten Beşiktaş ve Onuachu sözleri!

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş için bir imza töreni düzenlendi. Törende Başkan Ertuğrul Doğan da yer aldı. Şenol Güneş, eski takımı Beşiktaş ile oynayacakları maç ve Paul Onuachu transferiyle ilgili önemli sözler sarf etti.

ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

"ŞENOL HOCAMLA BERABER YENİ BİR DÖNEM AÇILACAK"

"Şenol Hocamıza teşekkürle başlamak istiyorum. İlk telefon görüşmemizden sonra kendisindeki Trabzonspor aşkına gözlerinde şahit olmak başka bir duygu. Onların şampiyonluklarıyla büyüdük. Bugün burada onla başkan olarak imza töreni yapmak çok büyük gurur. Kendisi ilk andan itibaren tüm heyecanını yansıttı. Herhangi bir şey konuşmadan boş mukaveleye imza attı. Şenol Hocamızı anlatmaya gerek yok. Bir ricam var, çok önemli ekonomik hamleler gerçekleştiriyoruz. Sahada taraftarımızı mutlu eden sonuçlar alamadık. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Şenol Hocamla beraber yeni bir dönemin açılacağını düşünüyorum, kendisine ve ekibine çok güveniyorum. Sonuçlar ne olursa olsun ilk günden itibaren Trabzonspor'un teknik ekibine ve oyuncularına sahip çıkın. Biz birlik olursak her şey çok daha hızlı şekilde yola girecek.

"YABANCI KURALINDA DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUM"

Bu saatten sonra TFF'den bir yabancı kuralı değişikliği beklemiyorum çünkü 3 gün kaldı. Belli bir kıstas dahilinde olabilir. Faydalı oyuncuların gelmesi lazım. Benim başkan olarak düşüncelerim bunlar. Önümüzdeki hafta içerisinde çok ciddi projelerle alakalı görüşmelerimiz olacak. Bedelli sermaye artırımı ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ekonomiyi yürütürken sahada da başarılı olmamız lazım. Geldiğimiz günden beri borcu bitireceğimizi söyledim. İnşallah gelecek sezon bunu başarmış bir kulüp olacağız."

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI

"İMZAYI BOŞ MUKAVELEYE ATTIK"

"Maalesef üzücü bir gündeyiz. Uzun yıllardır Türkiye'nin başına bela olan terör olayları nedeniyle evlatlarımızı kabediyoruz. Ömer Fatih Ayar kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizinle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. 1987 yılında yine bir Beşiktaş maçıyla futbolu bırakmıştım. Trabzonspor'a tekrar geri döndüm. Başkana, yönetime teşekkür ediyorum. Hep burada halkın içinde oldum. Başkanın projelerini dinledikten sonra heyecanlandım. Sahada teknik olarak yardımcı olmamı istedi ve ben de geldim. İmzayı boş mukaveleye attık. İmza atmasak bile söz veriyoruz ki Trabzonspor'un başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Arzu ettiğiniz takımı göreceğiz diye düşünüyorum. Önümüzde ilk aşamada 3 müsabaka var. İlk olarak bu dönemi aşmak istiyoruz. Devreye kadar herkesen beğeniyle izlediği bir takım yaratmak zorundayız.

"OYUNCULARLA İLGİLİ BİR ŞİKAYETİM YOK"

Trabzonspor'un sıkıntılarını görebiliyorum. Trabzonspor çok büyük başarılar elde etti. Son şampiyonlukla bunu taçlandırdı. Kadroda büyük değişimler oldu. Bu kadrodan ideale yakın bir 11 çıkarmak istiyoruz. Tüm Trabzonspor taraftarının keyif alacağı bir oyun istiyoruz. Devre arasına kadar bu takımı en iyi şekilde yarıştırabilmek amacındayız. Trabzonspor'un şu anda artıları da var eksileri de var. Oyuncularla ilgili bir şikayetim yok. Birbirimize gülerek başımız dik bakmak istiyoruz. Bunun için de başarılı sonuçlara ihtiyacımız var.

"ONUACHU TRANSFERİNİ KOŞULLAR UYARSA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Sportif direktörle ilgili bir konuşmamız olmadı. Sportif direktör değil, teknik adam olarak birini alabiliriz. Performans analisti olarak Trabzonlu bir arkadaş aldık, analizle ilgili de alacağız. Transferleri başkanımız yapıyor. Forvete Simon Banza'yı aldık. Onuachu faydalı oldu ama ekonomik ve teknik tarafı var bu işin. Başkanla görüşeceğiz. Eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz, o da bir gerçektir. Onuachu da bunlardan birisidir. Onuachu yüzde yüz katkı yaptı. Koşullar uyarsa kalan 3 gün içinde gelişmelere göre takip edeceğiz, değerlendireceğiz.

"BEŞİKTAŞ'IN YAKALADIĞI FORM VE HAVAYI KIRMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş maçıyla başlayarak her maça kazanmak için çıkacağız. Kazanmak için hücum etmek zorundasınız. Rakibi rahatsız eden ve oyuna hakim olan bir takım olmak istiyoruz. Rakibimiz oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla bir hava ve form yakaladı, bunu kırmak istiyoruz. Öyle bir maç olacak ki başlangıcın iyi olmasını istiyorum."