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Giriş Tarihi: 10.9.2024 09:36

Yabancı kuralında +1 için karar günü

TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için yapılan resmi başvuruları bugün karara bağlayacak.

YUNUS EMRE SEL
Yabancı kuralında +1 için karar günü

Beşiktaş ve Trabzonspor, yabancı sayısının değişmesi için Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. TFF Yönetim Kurulu'nun, bugün yapacağı toplantıda konuyu karara bağlayacağı bildirildi. Son Kulüpler Birliği toplantısında yabancı sayısının artması, tartışma konusu olmuştu. Bazı kulüpler, "Biz kurala göre hazırlık yaptık. Sıkıntımız yok" derken, özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ise yabancı sayısının 1 artmasını istemişti.

Toplantı sonrası Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Federasyonumuz 12'yi 14 yaptı. Bazı kulüplerin hâlâ fazla yabancıları var. Futbolcuların bonservissiz kalması zarar oluyor. Bunu federasyonla istişare edeceğiz. Sorun olmayan kulüplerin sorun olanlara destek olması gerektiğini ifade ettik" demişti. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün konuyu karara bağlayacak.

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Yabancı kuralında +1 için karar günü
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