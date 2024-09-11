Portekiz medyasının iki devi O Jogo ve Record'un manşetlerinde Kerem Aktürkoğlu vardı. İzlanda maçındaki performansı sonrasında oyuncuya övgüler yağarken O Jogo, "Aktürkoğlu hattrick yaptı" diyerek haberi verdi. İşte öne çıkanlar… O Jogo:
"Kerem Aktürkoğlu'ndan tanıtım. Galatasaray'da 179 maçta 46 gol atan Kerem, göğsünde kartal amblemi olan Benfica formasıyla neler yapabileceği konusunda taraftarların iştahını kabarttı.
Sadece 12 milyon Euro'ya transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, dün yeni teknik direktörü Bruno Lage ve Benfica taraftarlarına kendini gösterdi." Record:
"Ağız Sulandırıcı" "Benfica'nın çok düşük bedelle getirdiği Kerem, daha Benfica forması giymeden kendini hocasına kanıtladı. Muhteşem oynadı. Dün Kerem'i ilk kez izleyen Benfica taraftarları mest oldu.
Sadece 12 milyon Euro'ya alınan sihirbaz hat-trick yaptı."
'YENİ RAFA SİLVA'
RECORD yazarı Luis Pedro Sousa'nın, Kerem'in performansını kaleme aldığı yazısındaki "Yeni Rafa"
detayı öne çıktı. Beşiktaş'a transfer olan yıldız oyuncunun yerinin Kerem ile dolduğunu savunan Sousa, "Belirsiz bir transfer döneminde nokta transfer olarak Kerem'i gösterebiliriz. İzlanda maçında potansiyelini gösterdi"
ifadelerini kullandı.