Portekiz medyasının iki devi O Jogo ve Record'un manşetlerinde Kerem Aktürkoğlu vardı. İzlanda maçındaki performansı sonrasında oyuncuya övgüler yağarken O Jogo, "Aktürkoğlu hattrick yaptı" diyerek haberi verdi. İşte öne çıkanlar…"Kerem Aktürkoğlu'ndan tanıtım. Galatasaray'da 179 maçta 46 gol atan Kerem, göğsünde kartal amblemi olanSadece 12 milyon Euro'ya transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, dün yeni teknik direktörü Bruno Lage ve Benfica taraftarlarına kendini gösterdi.""Ağız Sulandırıcı" "Benfica'nın çok düşük bedelle getirdiği Kerem, daha Benfica forması giymeden kendini hocasına kanıtladı.Sadece 12 milyon Euro'ya alınan sihirbaz hat-trick yaptı."RECORD yazarı Luis Pedro Sousa'nın, Kerem'in performansını kaleme aldığı yazısındakidetayı öne çıktı. Beşiktaş'a transfer olan yıldız oyuncunun yerinin Kerem ile dolduğunu savunan Sousa,ifadelerini kullandı.