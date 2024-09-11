FENERBAHÇE HABERLERİ: Fener’e Avrupa’dan dev gelir

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille karşısında kaybeden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Sarı-lacivertli ekibin şimdiye kadar kasasına koyduğu gelir ise dikkat çekti. UEFA tarafından lig etabındaki eşleşmelerin belli olacağı fikstür çekildi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında Manchester United (İngiltere), Slavia Prag (Çekya) (D), Olimpik Lyon (Fransa), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Union Saint-Gilloise (Belçika), Midtjylland (Danimarka) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile eşleşti.

7.4 MİLYON EURO GARANTİ

Fenerbahçe ilk hafta maçını Union Saint-Gilloise ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, 26 Eylül Perşembe günü sahaya çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başladı. Burada Lugano'yu saf dışı bırakan Sarı-Lacivertliler, 200 bin Euro gelir elde etti. 3. ön eleme turunda Lille'e kaybeden temsilcimiz, Avrupa Ligi'ne kaldı. Fenerbahçe, ayak bastı parası olarak 4.1 milyon Euro, market gelirinden ise iki ayrı parça olarak toplamda 7.4 milyon Euro'yu garantiledi. Henüz Avrupa'da lig aşaması maçları başlamadan Sarı-lacivertliler 11 milyon 700 bin Euro'yu kasasına koydu. (Fanatik)