FENERBAHÇE HABERLERİ: Livakovic’ten şampiyonluk ve Mourinho sözleri

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, ülke basınından Jutarnji Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Gelen orulara yanıt veren Livakovic, şunları söyledi:

"Hepimiz bu sezonun şampiyonluk sezonu olmasını umuyoruz. Harika bir teknik direktörümüz var. Olağanüstü bir takımımız, ciddi oyuncularımız var. Beklentiler her zamankinden daha yüksek. Şampiyonluk için umutluyuz, nasıl bir kutlama olacağını tahmin edebilirsiniz, kulübün milyonlarca taraftarı var. Türkiye'de büyük bir rekabet var. Her kulübün çok fazla taraftarı var. Maçlarda nasıl göründüğünü tarif etmek bile zor.

"MOURINHO ÜST DÜZEY BİR ANTRENÖR"

Türkiye'de futbol bir numaralı konu. Nereye giderseniz gidin, futbol hakkında konuşursunuz. Disiplin zirvede... Her şey detaylı bir şekilde düzenlenmiş ve bu kadar başarılı olması tesadüf değil. Jose Mourinho'yla eğitimler harika. Hangi anda ne söyleyeceğini çok iyi biliyor, her şeye dikkat ediyor. O gerçekten üst düzey bir antrenör. Olması gerektiği gibi."

Fenerbahçe'de geçen sezonki performansıyla eleştirilen Dominik Livakovic yeni sezona bambaşka başladı. Kalesinde güven veren Hırvat eldiven maç başına 4 kurtarış yüzdesi yakaladı. Süper Lig'deki 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan Livakovic, bu süreçte yüzde 82'lik kurtarış yüzdesi ile oynadı.