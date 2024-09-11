GALATASARAY HABERLERİ: Icardi dönene kadar Osimhen tek başına

Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro İcardi'nin tedavisi, ülkesi Arjantin'de sürüyor. Teknik heyet, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi planlarını İcardi'ye göre yapmıyor. Arjantinli yıldızın ekim ayındaki milli arada takıma döneceği öğrenildi.

İcardi ve Osimhen'i birlikte oynatmayı düşünen Okan Buruk, İcardi dönene kadar tek forvetli düzeni bozmayacak. Lig ve Avrupa maçlarındaki bu periyotta Osimhen ileri uçta oynayacak, Batshuayi hamle oyuncusu olarak ikinci yarılarda süre alacak.

"CICALDAU'YU BONSERVİSİYLE ALDIK"

Bu arada Galatasaray'dan Cicaldau'yu transfer eden Romanya kulübü Craiova'nın Başkanı Mihai Rotaru, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rumen oyuncuyu bonservisiyle aldıklarını belirtti. Romanya basını ise G.Saray'a ödenecek miktarın 1.5 milyon Euro olduğunu yazdı. Bu ücretin 300 bin Euro'sunun, sarı-kırmızılıların Craiova'ya ödemesi gereken 300 bin Euro'luk son transfer taksidi olarak 1.5 milyon Euro'dan düşeceği belirtildi. Aslan, 2021 yazında Cicaldau'yu Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservisle almıştı.

BATUHAN'LA YOLA DEVAM

Öte yandan Galatasaray altyapısında yetişen Batuhan Şen, profesyonel olduktan sonra 1461 Trabzon ve Menemen'e kiralandı. Geçen iki sezonda Karagümrük ve Gaziantep'le Süper Lig deneyimi yaşadı. Florya'ya geri dönen Batuhan, bu sezon 3. kaleci olarak takımda tutuldu. Altyapı kontenjanından Avrupa Ligi listesine yazılan 25 yaşındaki eldiven, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Muslera'nın birkaç maç cezalı olacağı Avrupa arenasında Günay'ın alternatifi olacak.