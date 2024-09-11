Konyaspor'un yeni transferi Riechedly Bazoer: “Umarım güzel bir sezonu geride bırakırız”

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede defans oyuncusu Riechedly Bazoer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Riechedly Bazoer'e hoş geldin diyor, yeşil beyaz formamız altında başarılar diliyoruz. Bazoer, takımımızda 20 numaralı formayı terletecek" denildi.



RİECHEDLY BAZOER: "UMARIM GÜZEL BİR SEZONU GERİDE BIRAKIRIZ"

İmza töreninden sonra konuşan Riechedly Bazoer, "Konyaspor'un bana olan ilgisi beni çok memnun etti. Kulüp olarak umarım güzel bir sezonu geride bırakırız. Taraftarımızın bizi her zaman destekleyeceğini biliyorum. Onları alacağımız galibiyetlerle mutlu edeceğiz" dedi.