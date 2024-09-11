Montella 40’ına geldi!

Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, Galler beraberliğinin ardından İzlanda'yı devirirken İtalyan teknik adam da geride kalan 15 maçında toplam 40 oyuncu kullandı. Bu isimler arasında14'er kez sahaya çıkarken onları 12 maç ile Abülkerim Bardakcı ile Hakan Çalhanoğlu izledi. Montella'nın öğrencileri 22 gol kaydederken bunlar 13 farklı futbolcudan geldi. Bu dönemde Kerem Aktürkoğlu 5 gol ile ilk sırada yer alırken Cenk Tosun 3 golle takip eden isim oldu.UEFA Uluslar Ligi'nde tüm pozisyonlarda en çok golle biten atak aksiyonunda bulunan futbolcular arasında tam 5 oyuncumuz yer aldı.birer kez ile sıralamada yer aldı.İZLANDA maçına ilk 11'de başlayan Eren Elmalı, performansıyla alkış aldı. Trabzonsporlu oyuncu,savunma katkısı ile de öne çıktı. 4 kez pas arası gerçekleştirdi ve bu alanda takımın en iyisi oldu. Avrupa Şampiyonası'nda kadroya alınmayan ve hayal kırıklığı yaşayan 24 yaşındaki sol bek, hırsını futbolunun gelişimine aktarıp kendini kanıtladı.