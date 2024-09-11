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Giriş Tarihi: 11.9.2024 19:08

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda bugün 12 maç oynandı.

AA
Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turuna 12 müsabakayla devam edildi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK: 1-2

Dersimspor-Adıyaman FK: 0-7

Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor: 2-0

Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor: 4-1

Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK: 2-0

Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor: 3-1

Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK: 1-0

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor: 6-5

Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor: 3-0

Zonguldak Kömürspor-Bartınspor: 2-0

Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 4-0

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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
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