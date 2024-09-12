ABD’ye Montella ile beraber gideceğiz

Büyükelçiliğinin düzenlediği "MeeTürkItaly" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Venezie Sarayı'nda, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin davetiyle yapılan organizasyona TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Montella da katıldı. Hacıosmanoğlu,İnşallah birlikte düzenleyeceğimiz EURO 2032'de finali Türkiye ve İtalya oynar, dostluk kazanır" dedi. Montella ise "EURO 2024'te her an birlik olmuş bir takım izledik. Türkiye çok tutkulu, duyguların yoğun olduğu bazen çocukluğumda yaşadığım ortamdan pek farklı değil. Kendimi memleketimde gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.