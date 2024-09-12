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Giriş Tarihi: 12.9.2024 11:01

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Mario Rui çalımı

Transfer döneminin sona ermesine artık sayılı saatler kaldı. Süper Lig devleri kadrolarındaki eksikleri tamamlamak için yoğun çaba gösterirken, yine aynı isimlerin peşine düşüldü. Galatasaray'da yöneticiler sol kanat bek transferini çözmek için İtalya'da görüşmelerini sürdürürken, B planında yer alan Mario Rui'ye Beşiktaş'ın da talip olduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Galatasaray’a Mario Rui çalımı

Süper Lig ekipleri için transfer dönemi 13 Eylül Cuma günü gecesi sona erecek. Başta Galatasaray olmak üzere kulüpler kadrolarındaki eksikleri tamamlamak için yoğun çaba gösteriyor. Osimhen transferinin ardından 3-5-2 sistemine geçiş yapmak isteyen Okan Buruk, İsmail Jakobs transferine rağmen takıma bir kanat bek takviyesi daha yapılmasını istemişti. Bu doğrultuda yönetim Zalewski ismini gündemine alırken, B planı için düşünülen isme Beşiktaş talip oldu.

MARIO RUI SAVAŞI
Galatasaray, Roma ile Zalewski konusunda anlaşma sağlayamazsa, B planı olarak Napoli'den Mario Rui ismini düşünüyordu. Ancak İtalyan basınının haberine göre yıldız isim için Beşiktaş devreye girdi. Haberde; hem Napoli'nin hem de 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Rui'nin ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi. Bek takviyeleri için ocak ayını beklemek istemeyn Beşiktaş'ın, transferi noktalamak için girişimlerini artırdığı belirtildi. (Takvim)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Mario Rui çalımı
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