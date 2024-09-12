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Giriş Tarihi: 12.9.2024 10:07

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergio Reguilon ve Javi Galan atağı

Transfer sezonunun bitmesine sayılı saatler kala sol bek bölgesini güçlendirmeye çalışan Kartal, tecrübeli iki İspanyol yıldız Sergio Reguilon ve Javi Galan atağı için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergio Reguilon ve Javi Galan atağı

Sol bek arayışında rotayı İspanyol oyunculara çeviren Beşiktaş, Tottenham'ın 27 yaşındaki yıldızı Sergio Reguilon ve Atletico Madrid'de fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki oyuncusu Javi Galan'a göz dikti. Siyah-Beyazlılar'ın bu transferler için temaslara başladığı ve sol bek oyuncularından birini kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Kartal, transfer çalışmalarının yarına kadar devam etmesini göz önünde bulundurarak lig için takviye çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim, hem bek, hem de kanat hatları için girişimlerini sürdürüyor. (Fotomaç)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergio Reguilon ve Javi Galan atağı
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