Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Van Bronckhorst'tan kadroya Joao Mario dokunuşu
Giriş Tarihi: 12.9.2024 10:40

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Van Bronckhorst'tan kadroya Joao Mario dokunuşu

Portekizli yıldız, Beşiktaş formasıyla ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kazanan 11’inde sadece Joao Mario’ya yer açmak için değişiklik yapacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Van Bronckhorst’tan kadroya Joao Mario dokunuşu

Milli ara sonrası Süper Lig'de heyecan başlıyor. Ligin 5. haftasında Beşiktaş, Şenol Güneş ile yeni bir sayfa açmak isteyen Trabzonspor'a konuk olacak. Kara Kartal, çıktığı 3 mücadelede 9 puan toplarken, 1 maçı ise BAY geçti. Bordo-Mavililer ise 2 karşılaşmada 2 puan topladı. Karadeniz ekibinin 1 maçı ertelenirken bir hafta da BAY geçti.

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Kartal iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Hollandalı teknik adam derbi 11'ini belirledi. Bronckhorst, bu karşılaşmada tek değişiklik yapacak. Beşiktaş'ta kaleyi Mert Günok korurken savunma hattında Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku görev yapacak. Orta sahada Gedson-Al Musrati, forvet arkasında ise Rafa Silva yer alacak. Hollandalı hoca, kanatlarda Rashica ve kasığında sakatlığı devam eden Semih Kılıçsoy'un yerine Joao Mario'yu sahaya sürecek. Siyah-Beyazlılar'ın ileri ucunda Ciro Immobile forma giyecek. (Fanatik)

ARKADAŞINA GÖNDER
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Van Bronckhorst'tan kadroya Joao Mario dokunuşu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA