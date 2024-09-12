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Giriş Tarihi: 12.9.2024 10:52

Emerson, Türkiye'ye gelmiyor

West Ham forması giyen 30 yaşındaki sol bek Emerson, Türkiye'den gelen ilgiye rağmen İngiltere'de kalma kararı aldı.

Emerson, Türkiye’ye gelmiyor

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala dikkat çeken bir isim gündeme geldi. İtalyan basını, Galatasaray'ın West Ham United forması giyen 30 yaşındaki sol bek Emerson Palmieri ile ilgilendiğini yazdı. Bu gelişmenin ardından tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye transfer olmak istemediği belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Türk kulüplerinin ilgisine rağmen Emerson Palmieri, West Ham'dan ayrılmak istemiyor. West Ham, Emerson'u 2022 yılında Chelsea'den 15.4 Milyon Euro'ya transfer etmişti. İngiliz ekibinin formasını 85 kez terleten başarılı oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Emerson ayrıca Roma, Chelsea, Lyon ve Santos gibi önemli takımlarda top koşturdu.

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Emerson, Türkiye'ye gelmiyor
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