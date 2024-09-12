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Giriş Tarihi: 12.9.2024 10:09

GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Torreira, ocak ayında yolcu

Son şampiyon Galatasaray'da transfer operasyonlarıyla birlikte kadro güçlendirme çalışmaları devam ederken ayrılan sürpriz isimler oldu. Dış basında duyurulan habere göre bu oyuncuların arasına ara transfer döneminde bir yenisi daha eklenecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Torreira, ocak ayında yolcu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira ara transfer döneminde takıma veda etmeye hazırlanıyor. Top Mercato'da "Lucas Torreira, Boca'nın yeni takviyesi" başlığıyla yer alan haberde, oyuncunun senenin başında sarı kırmızılı ekipten ayrılması öngörülüyor. Uruguaylı yıldızın önceden yaptığı açıklamalar ise bu haberin gerçekleşme ihtimalinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

ESPN'de paylaşılan özel habere göre yıldız oyuncu, "Boca'da oynamak için gerçekten sabırsızlanıyorum, Román'la çok fazla iletişim halindeyim. Bu ihtimalin yaklaştığını biliyorum çünkü uzun yıllardır Avrupa'dayım, evde olmayı, aileme yakın olabilmeyi özlüyorum" ifadelerinde bulunmuştu. Top Mercato'da yer alan haberde ise oyuncu için Boca Juniors'ın tüm kaynaklarını seferber etmeye hazırlandığı duyuruldu. Belirtilene göre Arjantin ekibi, önümüzdeki ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacak ve Torreira'yı almadan gitmemek için elinden gelen her şeyi yapacak. Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılının yazında bitecek olan oyuncunun muhtemel erken ayrılığı, taraftarlar ve yönetim tarafından yakından takip ediliyor. (Fotomaç)

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GALATASARAY HABERLERİ: Lucas Torreira, ocak ayında yolcu
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