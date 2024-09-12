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Giriş Tarihi: 12.9.2024 10:24

GALATASARAY HABERLERİ: Seferovic'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü

Galatasaray'ın eski golcüsü Haris Seferovic, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferini yorumladı. İsviçreli golcü, Portekiz ekibinin önemli bir transfer yaptığını söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Seferovic’ten Kerem Aktürkoğlu’na övgü

2022-2023 sezonunun ilk yarısında Galatasaray forması giyen Haris Seferovic, O Jogo'ya Kerem Aktürkoğlu transferini yorumladı. İşte Seferovic'in açıklamaları...

"Tekniği çok iyi ve çok çalışkan bir futbolcu. Galatasaray'da ve Benfica'da oynamak için böyle yetenekli olmanız gerekiyor. O iyi bir insan ve orada çok beğendiğim gençlerden birisiydi. Zihinsel olarak çok güçlü. Galatasaray'da oynamak için böyle olmak zorundasınız, tıpkı Benfica'da olmak zorunda olduğunuz gibi. O iyi bir insan ve iyi bir oyuncu. Kerem, her zaman hücuma dahil oluyor ve rakip savunmada hatlar arasında birçok dengesizlik yaratabiliyor. Çok iyi bir bitirici, teknik olarak iyi ve hücumda önemli bir oyuncu. Genç ve yetenekli. Benfica için solda gittikçe gelişebilir."

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Kerem Aktürkoğlu 179 maçta 46 gol atarken, 42 asist yaptı. Galatasaray'da yarım sezon geçiren Seferovic, 13 maçta 2 golle katkı sağladı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Seferovic'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü
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