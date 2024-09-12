Murat Özbostan: ABD için küfür değil destek lazım

MOURİNHO, BEŞİKTAŞ'I HESABA KATMIYOR MU!

Jose Mourinho gibi büyük bir teknik adamın ülkemize gelmesi şüphesiz ki başta F.Bahçe camiası olmak üzere herkesi mutlu etti. F.Bahçe maç fazlasıyla da olsa lider. Büyük oyuncular aldı. 60 milyon Euro para harcadı.. Yani her şey tıkır tıkır işliyor. Fakat Mourinho'nun her konuşmasında G.Saray var. G.Saray'ı yıpratmak için farklı gündemler oluşturmaya çalışıyor. Sahayı, futbolu, Türkiye'yi konuşuyor ama illa ki araya G.Saray'ı özellikle de Okan Buruk'u katıyor. Neler demiş şu ana kadar bir hatırlayalım: 1- Galatasaray'ın ilk maçındaki hakemi de gördüm. Siyah ile beyaz gibiydi. 2- Okan Buruk, 4 metre sahaya girdiğinde kart görmüyor. Ama bana hemen gösteriyorlar. 3- G.Saray'a farklı bir bakış var (torpilli demek istiyor) 4- Osimhen kendini yere çok atardı (G.Saray'ın bomba transferi). Psikolojik baskı kuruyor Portekizli teknik adam. Aslında işin özeti bu. Peki bu işe yarar mı? Yaramaz… Sadece gündem değişir. Fenerbahçe teknik direktörünün, G.Saray'ı hedef yapması şampiyonluk yolunda artı bir şey kazandırmaz. Ki Beşiktaş unutulmuş mu? Beşiktaş mesala Mourinho'nun gündeminde yok! Fenerbahçe'nin tek rakibi G.Saray mı? Şu görüntüye ve kalan haftalara bakılırsa ligin favorisi de Beşiktaş..