Alex de Souza’dan Fenerbahçe cevabı: Ben Antalyaspor’un başarısını düşünüyorum

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe hakkındaki görüşü sorulan Brezilyalı teknik adam, "Maalesef futbolseverler bu yorumumdan mahrum kalacaklar. Ben şu anda Antalyaspor'dayım. Fenerbahçe'nin başarısı ve oyunu için bir endişem yok. Tabii ki Fenerbahçe maçlarını izliyorum. Mourinho'nun başarısı için onu destekliyorum ama ben Antalyaspor forması altında Antalyaspor'un başarısını düşünüyorum. Bununla ilgili çalışıyorum şu anda" dedi.

Sadece Mourinho'yu değil tüm teknik direktörleri ve maçları izlemeye çalıştığını söyleyen Alex de Souza, "Sadece Mourinho değil, Galatasaray'da Okan Buruk, Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ve Başakşehir'de Çağdaş Atan'ın maçlarını izlemeye, yeni ve genç bir hoca olarak onlardan bir şey öğrenmeye ya da futbollarını izlemeye çalışıyorum. Ben de yeni başlayan bir hocayım. Öğrenmem gereken birçok konu var. Bütün maçlarını izlemeye, farklı fikirlerini edinmeye, anlamaya çalışıyorum. Sadece ismi geçen hocaları değil, bütün maçları izlemeye çalışıyorum. Mesela Şenol Güneş, Trabzonspor'un başına yeni geçti. Onların maçlarını da sabırsızlıkla izlemek istiyorum. Ama hocaların neler yapmak istediklerinden çok sonuçları oyuncular belirliyor. Hocalar ne kadar çalıştırsa da, oyuncular maç içinde aldıkları kararlarla sonucu belirliyor. Ben bütün bunları düşünerek maçları izliyorum" diye konuştu.