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Giriş Tarihi: 13.9.2024 09:07

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Amartey için son şans

4 ülkeden gelen 7 transfer teklifini reddeden Daniel Amartey'le Kasımpaşa ve Antalyaspor ilgileniyor. Tecrübeli savunmacının kaderi bugün belli olacak.

SPOR SERVİSİ
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta Amartey için son şans

Beşiktaş'in aylardır göndermek için uğraş verdiği Daniel Amartey için artık son şans... Ganalı oyuncu bugüne dek kendisine 4 ülkeden gelen 7 teklifi reddetmişti. Son olarak Kasımpaşa ve Antalyaspor'un ilgilendiği tecrübeli savunmacının kaderi bugün belli olacak.

Transfer yasağını kaldırması halinde Antalyaspor'un hızlı bir şekilde bu işi bitirmek istediği belirtildi. Ayrıca Kasımpaşa'nın da teklifinin masada olduğu kaydedildi. Siyah-Beyazlı yönetim oyuncuyla son kez görüştü ve "Gitmezsen Ocak ayına kadar lisansını çıkartmayacağız" restini çekti.

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Amartey için son şans
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