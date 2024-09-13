BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın şifresi ön alan baskısı

Beşiktaş teknik heyeti, Trabzonspor'u analiz ederken, 'hücum etmekte zorlanıyor, baskıda kendi sahasına mahkum oluyor' tespiti yapıldı. Avrupa deplasmanlarında 3 merkez orta saha kullanan Giovanni van Bronckhorst, Trabzonspor karşısında iki merkez ile oynayıp önlerinde de takımın yıldızı Rafa Silva'yı en büyük koz olarak değerlendirecek. Rakibe ön alanda şiddetli baskı oluşturarak hataya zorlamak ve oyun kurmalarını engellemek istiyor.

4-2-3-1'i değiştirmeyecek olan Bronckhorst'un ideal 11'ine tek eklemeyi sol kanatta Semih Kılıçsoy yerine Joao Mario ile yapabileceği kaydedildi. Siyahbeyazlıların takıma kattığı son isim olan Joao Mario, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının da takdirini toplayan Portekizli yıldızın %100 hazır durumda olduğu ve Trabzonspor maçıyla birlikte açılışı yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarılan, Beşiktaş'ta da idmanlar kaçıran Semih Kılıçsoy, kulübede olacak.

JOAO MARİO UÇUŞA HAZIR

Bu arada Kartal'ın takıma kattığı son isim olan Joao Mario, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik ekip ve takım arkadaşlarının da takdirini toplayan Portekizli yıldızın %100 hazır durumda olduğu ve Trabzonspor maçıyla birlikte açılışı yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 31 yaşındaki oyuncuyu başlangıç planları arasına aldı. Sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarılan, Beşiktaş'ta da idmanlar kaçıran Semih Kılıçsoy, Trabzon deplasmanında kadroda olacak. Ancak fiziksel durumu 11 başlaması için yeterli görülmezse Bronckhorst, Joao Mario'yu sol kanatta sahaya sürecek.