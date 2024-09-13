Boupendza transferi FIFA’lık oldu

Golcü futbolcu Aaron Boupendza'nın transferi 2 kulübü birbirine düşürdü. Mısır ekibi Zamalek, yıldız futbolcuyu transfer ettiğini açıklarken Boupendza'nın Romanya ekibi Rapid Bükreş'le anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

"NE ZAMAN İMZA ATTIM HATIRLAMIYORUM"

Zamalek'in resmi açıklama yapıp kadrosuna kattığını açıkladığı Boupendza, 'Ne zaman imza attığımı hatırlamıyorum' dedi ve transferden vazgeçip Romanya'ya gitti. Zamalek, Gabonlu golcüyü FIFA'ya şikayet edecek.

GOL KRALI OLMUŞTU

Gabonlu golcü, 2020/21 yılında Hatayspor'da 22 golle gol kralı olmuştu. 28 yaşındaki oyuncu, Hatayspor'dan 4.25 Milyon euroya Al-Arabi'ye transfer olmuştu. Kariyeri boyunca 190 maça çıkan Boupendza, 78 gol ve 18 asist yaptı.