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Giriş Tarihi: 13.9.2024 16:40

Boupendza transferi FIFA'lık oldu

Süper Lig'de bir dönem Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza'nın transferi ortalığı karıştırdı. Zamalek'in kadrosuna kattığını açıkladığı golcü futbolcu, Sumudica'nın çalıştırdığı Rapid Bükreş'le anlaşmaya vardı. Zamalek, FIFA'ya gitme kararı aldı.

Boupendza transferi FIFA’lık oldu

Golcü futbolcu Aaron Boupendza'nın transferi 2 kulübü birbirine düşürdü. Mısır ekibi Zamalek, yıldız futbolcuyu transfer ettiğini açıklarken Boupendza'nın Romanya ekibi Rapid Bükreş'le anlaşmaya vardığı ortaya çıktı.

"NE ZAMAN İMZA ATTIM HATIRLAMIYORUM"
Zamalek'in resmi açıklama yapıp kadrosuna kattığını açıkladığı Boupendza, 'Ne zaman imza attığımı hatırlamıyorum' dedi ve transferden vazgeçip Romanya'ya gitti. Zamalek, Gabonlu golcüyü FIFA'ya şikayet edecek.

GOL KRALI OLMUŞTU
Gabonlu golcü, 2020/21 yılında Hatayspor'da 22 golle gol kralı olmuştu. 28 yaşındaki oyuncu, Hatayspor'dan 4.25 Milyon euroya Al-Arabi'ye transfer olmuştu. Kariyeri boyunca 190 maça çıkan Boupendza, 78 gol ve 18 asist yaptı.

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Boupendza transferi FIFA'lık oldu
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