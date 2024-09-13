Christoph Daum’a Köln’de son veda

Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan ve 25 Ağustos 2024'te akciğer kanserine yenik düşen Alman teknik direktör'nda cenaze töreni düzenlendi.Statta kırmızı kalp bulunan 17 adet çelenk yer alırkenbayraklarının olduğu görüldü. Daum, Türkiye'ye olan sevgisini her fırsattadiyerek dile getiriyordu.