Christoph Daum’a Köln’de son veda

Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan ve 25 Ağustos 2024'te akciğer kanserine yenik düşen Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'nın Köln kentindeki Rhein Energie Stadyumu
'nda cenaze töreni düzenlendi. Eşi Angelica, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, ulusal ve uluslararası spor kamuoyunun yanı sıra çok sayıda futbolsever de futbol adamına son kez veda etti.
Statta kırmızı kalp bulunan 17 adet çelenk yer alırken Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor, FC Köln, Leverkusen, Stuttgart ve Romanya Milli Takımı
bayraklarının olduğu görüldü. Daum, Türkiye'ye olan sevgisini her fırsatta "Ben Türk dostu değilim, yarı Türk'üm"
diyerek dile getiriyordu.