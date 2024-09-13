Son dakika: Galatasaray, Roland Sallai’yi bitirdi! İstanbul’a geliyor

Nicola Zalewski transferinde istediği sonucu alamayan Galatasaray, Freiburg'tan 27 yaşındaki Macar oyuncusu Roland Sallai'yi transfer etmek için girişimde bulundu. Aslan, Rolland Sallai için Freiburg'a 6 Milyon Euro + bonuslar şeklinde resmi teklif yaptı. Sarı-Kırmızılı takım, Freiburg ile Rolland anlaşmaya vardı.



BU AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAK

Galatasaray bonservisi üç yıla yayarak ödeyecek. Sarı-Kırmızılı takım, Roland Sallai'ye yıllık 2,5 milyon Euro civarında maaş ödeyecek. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Macar futbolcu Rolland Sallai, bu akşam 19.50'de İstanbul'da olacak. Freiburg'un 2018 yılında 4,5 milyon euro karşılığında APOEL Nikosia'dan transfer ettiği Roland Sallai, geçen sezon 37 resmi maçta 8 gol ve 4 asistlik katkı yaptı. Sallai'nin Freiburg ile sözleşmesi 2025 Haziran ayında bitecek.