TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da değişim hücumda başlayacak

Trabzonspor, Beşiktaş maçına mutlak galibiyet parolası ile hazırlanırken, 11 yıl aradan sonra bordo-mavili takımın başında ilk sınavına çıkacak Şenol Güneş de üst üste iki şampiyonluk yaşadığı eski takımına sürpriz peşinde... Sakatlığı bulunan Enis Destan'ın yerine yeni transferlerden Simon Banza veya Umut Bozok'a ilk 11'de görev verebileceği öğrenilen Güneş'in, oyun kurma görevini ise Muhammed Cham'a yüklemesi bekleniyor.

Bu arada tecrübeli teknik adam, stoper bölgesindeyse ciddi bir sorun yaşıyor. Sakatlığı bulunan Savic ile Denswil'in durumları hakkında sürekli bilgiler alan Güneş, bu iki ismin olmaması durumuna karşılık alternatif planlar üzerine de çalışmalar gerçekleştiriyor. Milli oyuncuların gelişiyle birlikte Beşiktaş maçı öncesi tam kadro olarak sadece 3 idman yapabilecek olan tecrübeli teknik adam, tribünleri tamamen dolduracak olan taraftarlara farklı bir oyun izlettirme konusunda kararlı olduğu da öğrenildi.

"BEŞİKTAŞ'I YENECEĞİZ"

Trabzonspor'da futbolcular, Beşiktaş maçıyla yatıp kalkıyor. Abdullah Avcı döneminde genellikle stoper oynayan Batista Mendy de derbide asıl görev alanı olan ön liberoda forma giymeyi arzuluyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in bu maç öncesi kararını bekleyen oyuncular antrenmanlarda oldukça istekli çalışırken Beşiktaş'ı yenip üzerlerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyorlar. Takımın tecrübelisi Umut Bozok'un derbinin önemini arkadaşlarına anlatarak, "Bu maçı hem bizim hem de camiamız için mutlaka kazanmalıyız" dediği öğrenildi.