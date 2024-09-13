Yabancı kuralı tekrar değişecek

TÜRKİYE Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Ceyhun Kazancı,
yabancı kuralı için önümüzdeki sezon uzun soluklu bir karar alacaklarını açıkladı. Kazancı, "Sürekli değişen kural istemiyoruz. Detayları çalışmalar yapıp bunun uzun süreli olması kanaatindeyiz.
Her sene değişen kural kulüplerimizi zorluyor. Önce Türk oyuncu havuzunu geliştirmemiz lazım. Bu 1 günlük bir şey değil. Sınırsız yabancı milli takımı olumsuz etkiler. Geçiş sürecinde 14 yeterli. Gelecek sezondan itibaren bir karar alacağız ve uzun soluklu olacak"
ifadelerini kullandı.