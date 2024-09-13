Yabancı kuralı tekrar değişecek

TÜRKİYE Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusuyabancı kuralı için önümüzdeki sezon uzun soluklu bir karar alacaklarını açıkladı. Kazancı,Her sene değişen kural kulüplerimizi zorluyor. Önce Türk oyuncu havuzunu geliştirmemiz lazım. Bu 1 günlük bir şey değil. Sınırsız yabancı milli takımı olumsuz etkiler. Geçiş sürecinde 14 yeterli.ifadelerini kullandı.