Beşiktaş’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Trabzonspor'un konuğu olacak. Bu önemli mücadele öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. Beşiktaş'ın Portekizli yeni futbolcusu Joao Mario da kafilede yer aldı.

İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 16.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.



Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu."