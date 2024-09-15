3 puanı düşün oyunu dik oyna

Trabzonspor'da beklenen teknik adamdeğişikliği Beşiktaş maçıöncesi yaşandı. Önce AbdullahAvcı ardından ise tek maçlığınagörev yapan İhsan Derelioğlu'nunyerine efsane teknikadam Şenol Güneş getirildi.Güneş ilk olarak yanına eski Trabzonsporlu oyuncu Hüseyin Çimşir'i aldı.Özellikle Muhammed Cham ve Ozan Tufan'ın fiziksel anlamdaki olumlu değişimleri dikkat çekti.Oyun planında radikal değişiklikler oldu. Avcı dönemindeki pas oyununu bir kenara koyan Güneş,dedi. Daha sonuç odaklıçalışmalar yapıldı.Hoca değişikliği sonrası takıma destek açıklaması yapan taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesi oyunculara ve teknik heyete moral vermek için organize şekilde çalıştılar.Sakatlığı bulunan 4 futbolcunun üçünden güzel haberler geldi.iyileşirkeniçin kulüp özel ricadabulundu ve bu oyuncularülkelerinin milli takımında sakatlıklarınedeniyle riske edilmedi. Sadecetam anlamıyla takımla çalışmadı.Yeni transferler Simon Banza ile Serdar Saatçı, Beşiktaş maçı öncesi takıma katıldı. İki oyuncu da hazır durumda.En kritik tercih forvette yapılacak. Güneş, sakat Enis Destan'ın yokluğunda da yeni transfer Simon Banza'yı 11'de öncelikli olarak düşünüyor ama Draguş da önemli bir seçenek.Şenol Güneş'e tam destek veren yönetim, oyuncuları ekstra motive edebilmek adına bu karşılaşmaya özel prim vermeyi planlıyor.Şenol Güneş, hem camiaya hem de oyunculara yeni bir başlangıç mesajını sıklıkla verdi.Takımın eski oyuncuları, teknik direktörleri, yöneticileri ve taraftarları birçok açıklama yaptı. Ancak en önemli karşılık taraftardan geldi ve satışa sunulan biletlerin tamamı tüketildi. Hatta maça alınmayacak olan Beşiktaş taraftarları yerine misafir takım tribünleri de doldu.Trabzonspor'a11 yıl sonra dönerek 5. kez takımın başına geçen Şenol Güneş, Süper Lig'e geri dönüşündeki ilk maçında, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a rakip olacak. Kendi ismini taşıdığı komplekste bordo-mavili takımın başında ilk kez siyah-beyazlı takım ile karşılaşacak olan tecrübeli çalıştırıcının oyuncularıyla yaptığı son toplantıda ayağa kalkma zamanı geldiğini belirterek, "Nasıl bir takım olduğumuzu herkese gösterilim" dediği öğrenildi.