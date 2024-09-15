3 puanı düşün oyunu dik oyna

1-
Trabzonspor'da beklenen teknik adam
değişikliği Beşiktaş maçı
öncesi yaşandı. Önce Abdullah
Avcı ardından ise tek maçlığına
görev yapan İhsan Derelioğlu'nun
yerine efsane teknik
adam Şenol Güneş getirildi. Tecrübeli teknik adam ilk iş olarak camiayı kenetledi.
2-
Güneş ilk olarak yanına eski Trabzonsporlu oyuncu Hüseyin Çimşir'i aldı. Ardından ise milli takıma gitmeyen tüm oyunculara özel dokunuşlar gerçekleştirdi.
Özellikle Muhammed Cham ve Ozan Tufan'ın fiziksel anlamdaki olumlu değişimleri dikkat çekti.
3-
Oyun planında radikal değişiklikler oldu. Avcı dönemindeki pas oyununu bir kenara koyan Güneş, "Kontrollü pas tamam ama serbest oyunda yokuz. Daha fazla dikine pas çalışacağız"
dedi. Daha sonuç odaklı
çalışmalar yapıldı.
4-
Hoca değişikliği sonrası takıma destek açıklaması yapan taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesi oyunculara ve teknik heyete moral vermek için organize şekilde çalıştılar.
5-
Sakatlığı bulunan 4 futbolcunun üçünden güzel haberler geldi. Visca
iyileşirken Denswil ve Savic
için kulüp özel ricada
bulundu ve bu oyuncular
ülkelerinin milli takımında sakatlıkları
nedeniyle riske edilmedi. Sadece Nwakaeme
tam anlamıyla takımla çalışmadı.
6-
Yeni transferler Simon Banza ile Serdar Saatçı, Beşiktaş maçı öncesi takıma katıldı. İki oyuncu da hazır durumda.
7-
En kritik tercih forvette yapılacak. Güneş, sakat Enis Destan'ın yokluğunda da yeni transfer Simon Banza'yı 11'de öncelikli olarak düşünüyor ama Draguş da önemli bir seçenek.
8-
Şenol Güneş'e tam destek veren yönetim, oyuncuları ekstra motive edebilmek adına bu karşılaşmaya özel prim vermeyi planlıyor.
9-
Şenol Güneş, hem camiaya hem de oyunculara yeni bir başlangıç mesajını sıklıkla verdi. Bunu da desteklemek amacıyla genellikle sezon başlarında alışılan malzemeci, sağlık ekibi, teknik personel ve futbolcuların katıldığı toplu fotoğraf çekildi.
10-
Takımın eski oyuncuları, teknik direktörleri, yöneticileri ve taraftarları birçok açıklama yaptı. Ancak en önemli karşılık taraftardan geldi ve satışa sunulan biletlerin tamamı tüketildi. Hatta maça alınmayacak olan Beşiktaş taraftarları yerine misafir takım tribünleri de doldu.
EFSANE 11 YIL SONRA KULÜBEDE
Trabzonspor'a
11 yıl sonra dönerek 5. kez takımın başına geçen Şenol Güneş, Süper Lig'e geri dönüşündeki ilk maçında, 2 kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a rakip olacak. Kendi ismini taşıdığı komplekste bordo-mavili takımın başında ilk kez siyah-beyazlı takım ile karşılaşacak olan tecrübeli çalıştırıcının oyuncularıyla yaptığı son toplantıda ayağa kalkma zamanı geldiğini belirterek, "Nasıl bir takım olduğumuzu herkese gösterilim" dediği öğrenildi.