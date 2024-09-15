Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanyaspor ile Hatayspor yenişemedi
Giriş Tarihi: 15.9.2024 21:59

Alanyaspor ile Hatayspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Alanyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Alanyaspor ile Hatayspor yenişemedi

Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor ile Rıza Çalımbay yönetiminde ilk maçına çıkan Hatayspor, karşılaşmada zaman zaman tehlikeli pozisyonlar ürettiler. Ancak iki takım da gol bulamadı.

Hatayspor'un Beşiktaş'tan transferi Vincent Aboubakar, maçın 59. dakikasında oyuna dahil oldu ve yeni takımının formasıyla ilk kez mücadele etti.

Bu beraberliğin ardından Alanyaspor 3, Hatayspor 2 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Hatayspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor ile Hatayspor yenişemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA