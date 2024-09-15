Başakşehir 90’da attı, hız kesmedi

Son 4 maçından sadece 1 galibiyet çıkaran ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK, yine gülemedi. Güney ekibi sahasında konuk ettiği Başakşehir'e 1-0 yenildi. Bodrum'da Fredy 59. dakikada, İstanbul ekibinde ise 75. dakikada Pelkas kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Ligde 3'te 3 yapan Çağdaş Atan'ın ekibi, henüz yenilgi almazken 10 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Bu sonuçla 4. yenilgisini alan İsmet Taşdemir yönetimindeki Bodrum ise 3 puanda kaldı.