Buruk: Mourinho yanlış söylemiş!

Çaykur Rizespor karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu söyleyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibe net pozisyon vermedik. Bu sevindirici. Morale ihtiyacımız vardı. Transfer dönemi bittikten sonra oyuncuların ve bizim kafamız daha çok rahatlıyor. Biz hem Türkiye ligini hem Avrupa kupasını kazanmak istiyoruz. 3 tane önemli forvetimiz var. Mauro İcardi zaten buranın efsanesi oldu. 2-3 gün içinde tedavi için İstanbul'a gelecek. Şu an 2 haftalık bir süresi daha var gibi gözüküyor" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Jose Mourinho, Galatasaray'a karşı pozitif ayrımcılık olduğunu söyledi. Neler söylersiniz?" sorusuna ise, "Geçen hafta negatif ayrımcılık yapıldı. Aleyhimize 2 penaltı verildi. Ondan önce de nizami golümüz verilmemişti. Bence negatif demek isterken pozitif dedi" yanıtını verdi.